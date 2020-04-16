Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен на неопределенный срок

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был пройти в Минске, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко.

«Мы получили письмо президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, где сообщается о решении FIE об отмене из-за пандемии всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь, — цитирует Шичко сайт министерства спорта и туризма Белоруссии. — В число этих соревнований входят в том числе этапы Кубка мира, которые являются отборочными на Игры в Токио. Сообщается, что результаты квалификационных соревнований, показанные до марта 2020 года, останутся в силе. Рейтинги «заморожены» и будут активированы, как только появится возможность провести последние соревнования, включенные в олимпийский отбор».

Турнир должен был пройти с 16 по 21 июня. Большинство спортивных соревнований перенесены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 27 938 случаев заражения COVID-19. 232 человека умерли, выздоровели — 2304.