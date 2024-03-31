«Горький исход несчастного случая». Знаменитый российский роллер разбился во время соревнований

Энтузиаст роллерного спорта России Роман Богрец получил смертельные травмы в петербургском спортзале «Жеsть».

Один из самых известных ветеранов роллерного спорта России, чемпион страны в дисциплине «скейт-кросс» Роман Богрец погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге. На турнире по роликовому кроссу в субботу он на высокой скорости врезался в бетонную горку. Со множественными травмами головы и груди 36-летний спортсмен был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на все усилия врачей. Причиной ЧП стал несчастный случай, хотя друзья покойного говорят, что у Романа были высочайшие навыки владения роликовыми коньками и огромный опыт выступлений.

Воспитал много юных спортсменов

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни один из лучших роллеров России — Роман Богрец, спортсмен из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации роллер-спорта России. — Горький исход несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас. ФРСР выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа».

На записи трагического инцидента c соревнований в петербургском клубе «Жеsть» видно, как спортсмен при выполнении движения внезапно падает и на всей скорости врезается в бетонную конструкцию. Удар был такой силы, что с головы спортсмена слетел шлем. К нему тут же подбежали медики, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Спортсмен выступал предпоследним в своей категории. По словам друзей Романа, причиной ЧП могла стать не только ошибка спортсмена, но и особенности трассы и покрытия.

Богрец занимался фрискейтом (катанием с выполнением трюков), скейт-кроссом (забег на роликах с препятствиями на среднюю дистанцию) и алпайн-слаломом (спуск на роликах по склону, размеченному воротами). Он был одним из главных энтузиастов роллерного спорта в Санкт-Петербурге. Он выступал сам, а также работал и как тренер, воспитав много юных спортсменов в роллер-спорте в дисциплинах «фрискейт» и «скейт-кросс». Роман тренировался и пропагандировал спорт, являлся образцом подражания для других людей.

Фото Skate Town

Ушла легенда

«Моя задача — вывести мои дисциплины роллер-спорта на новый уровень, — говорил Роман в интервью в начале 2024 года. — Хочу создать единую систему обучения, чтобы людям было легче тренироваться, что поможет создать массовость. Для достижения этих целей я пошел на курсы повышения квалификации в институт Лесгафта и обучился на тренера по конькобежному спорту. Потому что это смежный вид. Фрискейт и скейт-кросс — уличные дисциплины, их можно поводить в любом парке, где есть асфальт, горки и реально соорудить препятствия. Это позволяет развиваться, дает свободу. Данная ниша не занята, она быстро развивается и прогрессирует. Роллер-спорт — для всех. Ко мне приходят люди, которым далеко за 60, но они катаются по городу. Ведь взрослому человеку важно почувствовать себя в душе ребенком. А ролики дают такую возможность».

«Наше сердце разбито. П огиб Рома Богрец, невероятный человек, сильнейший спортсмен и потрясающий воображение тренер», — говорится в соцсетях клуба Skate Town, где спортсмен работал с подростками. Многие из них сейчас публикуют ролики и сообщения со словами скорби и вспоминают о работе с замечательным специалистом.

«Оборвалась жизнь нашего друга Романа Богреца, который посвятил себя любимому делу и был одним из лучших, — информирует Федерация роллерного спорта Санкт-Петербурга. — Его имя знают все спортсмены, его опыт и жизнелюбие подарили ему признание учеников и уважение всего профессионального сообщества. Рома помогал роллер спорту становиться и развиваться. Федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа. Мы все понесли невосполнимую потерю. Ушла легенда».

«СЭ» присоединяется к словам соболезнования.