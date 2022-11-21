World Skate приступила к переговорам с МОК о допуске российских спортсменов на международные турниры

Президент Федерации скейтбординга России, посол Международной федерации (World Skate) Илья Вдовин сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования

«Что касается участия российских спортсменов в турнирах, World Skate смотрит на это с определенным оптимизмом. Международная федерация понимает, что спортсмены не должны быть субъектом санкций, и ведет по этому поводу переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК)», — цитирует Вдовина «Газета.Ru».

Он считает, что ситуация может измениться в лучшую сторону.