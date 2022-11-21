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Сегодня, 12:00

World Skate приступила к переговорам с МОК о допуске российских спортсменов на международные турниры

Виктория Кравченко
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Президент Федерации скейтбординга России, посол Международной федерации (World Skate) Илья Вдовин сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования

«Что касается участия российских спортсменов в турнирах, World Skate смотрит на это с определенным оптимизмом. Международная федерация понимает, что спортсмены не должны быть субъектом санкций, и ведет по этому поводу переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК)», — цитирует Вдовина «Газета.Ru».

Он считает, что ситуация может измениться в лучшую сторону.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/21/19084513.shtml
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