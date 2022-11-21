Вдовин заявил, что World Skate без России грустно и тяжело

Президент Федерации скейтбординга России, посол Международной федерации (World Skate) Илья Вдовин рассказал о календаре соревнований на 2023 год.

«Мы уже знаем, как пройдут первые этапы квалификации на Олимпийские игры в Париже — 2024. Это будет чемпионат мира по скейтбордингу в обеих дисциплинах — «стрит» и «парк», — который пройдет на стыке января и февраля 2023 года в ОАЭ — в городе Шарджа. После этого в июне-июле в Риме должен пройти этап мировой серии по дисциплине «стрит». Чемпионат мира в Бразилии в 2022 году не состоялся, так как договоренности между организаторами и World Skate не были выполнены в полной мере. Естественно, это вызывало у всех беспокойство», — приводит слова Вдовина «Газета.Ru».

Он также заявил, что World Skate без России грустно и тяжело.

«Это потому что календарный план без соревнований в нашей стране достаточно скромный. Конечно, они хотели бы, чтобы Россия снова проводила соревнования, потому что 1-3 соревнования в год — это не календарный план, а штучные события. World Skate дает очень высокую оценку нашей работе, потому что знает, на что мы способны», — сказал Вдовин.

Ранее Вдовин рассказал, что World Skate допустил Россию до участия в конгрессе под своим флагом и полными правами.