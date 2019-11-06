В Москве состоялись «Старты мечты» по роллер-спорту

Сегодня, 6 ноября, в Москве прошли III Всероссийские соревнования «Старты мечты» по роллер-спорту для детей с инвалидностью. Дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, с генетическими и аутоиммунными синдромами, а также слепоглухие соревновались в четырех категориях: «солнечные дети» (дети с синдромом Дауна), ролятор, дети с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) и самостоятельно-катающиеся дети. Всего приняли участие 93 ребенка из 35 городов России. Самым маленьким участником соревнований стала 3-летняя Алиса Денисова из Магнитогорска.

Победители группы «солнечный детей».

1 место: Елизавета Еременко, Челябинск

2 место: Мария Агеева, Ростов-на-Дону

3 место: Мария Оборотова, Москва

Победители младшей группы (3-10 лет).

Заезд с ролятором

1 место: Пётр Черданцев, Тюмень

2 место: Мария Куроедова, Тюмень

3 место: Ярослав Чопик, Петропавловск-Камчатский

Дети с ПОДА

1 место: Никита Анакин, Москва

2 место: Арина Батаева, Новосибирская область, посёлок Маслянино

3 место: Илья Сухоруков, Челябинская область, Снежинск

Самостоятельно катающиеся, 3-8 лет

1 место: Марина Барбашина, Москва

2 место: Анна Глазунова, Тюмень

3 место: Юлиан Мельников, Санкт-Петербург

Самостоятельно катающиеся, 9 лет

1 место: Андрей Каримов, Москва

2 место: Иван Жуков, Московская область, Красногорск

3 место: Алиса Федулеева, Москва

Победители старшей группы (10-17 лет).

Заезд с ролятором:

1 место: Вероника Гришанович, Ханты-Мансийск

2 место: Денис Кретов, Москва

3 место: Дмитрий Сергиенко, Воронеж

Дети с ПОДА

1 место: Таир Капизов, Санкт-Петербург

2 место: Лия Бурмистрова, Москва

3 место: Надежда Драганер, Москва

Самостоятельно катающиеся, 10-11 лет

1 место: Софья Кислухина, Ижевск

2 место: Майя Баскина, Ижевск

3 место: Егор Попов, Самара

Самостоятельно катающиеся, 12-13 лет

1 место: Никита Свистушкин, Гусиноозерск, Бурятия

2 место: Никифор Ермаков, Москва

3 место: Идрис Кулиев, Тюмень

Самостоятельно катающиеся, 13-17 лет

1 место: Андрей Владимиров, Москва

2 место: Михаил Казанцев, Омск

3 место: Анастасия Аксёнова, Челябинск