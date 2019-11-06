В Москве состоялись «Старты мечты» по роллер-спорту
Сегодня, 6 ноября, в Москве прошли III Всероссийские соревнования «Старты мечты» по роллер-спорту для детей с инвалидностью. Дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, с генетическими и аутоиммунными синдромами, а также слепоглухие соревновались в четырех категориях: «солнечные дети» (дети с синдромом Дауна), ролятор, дети с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) и самостоятельно-катающиеся дети. Всего приняли участие 93 ребенка из 35 городов России. Самым маленьким участником соревнований стала 3-летняя Алиса Денисова из Магнитогорска.
Победители группы «солнечный детей».
1 место: Елизавета Еременко, Челябинск
2 место: Мария Агеева, Ростов-на-Дону
3 место: Мария Оборотова, Москва
Победители младшей группы (3-10 лет).
Заезд с ролятором
1 место: Пётр Черданцев, Тюмень
2 место: Мария Куроедова, Тюмень
3 место: Ярослав Чопик, Петропавловск-Камчатский
Дети с ПОДА
1 место: Никита Анакин, Москва
2 место: Арина Батаева, Новосибирская область, посёлок Маслянино
3 место: Илья Сухоруков, Челябинская область, Снежинск
Самостоятельно катающиеся, 3-8 лет
1 место: Марина Барбашина, Москва
2 место: Анна Глазунова, Тюмень
3 место: Юлиан Мельников, Санкт-Петербург
Самостоятельно катающиеся, 9 лет
1 место: Андрей Каримов, Москва
2 место: Иван Жуков, Московская область, Красногорск
3 место: Алиса Федулеева, Москва
Победители старшей группы (10-17 лет).
Заезд с ролятором:
1 место: Вероника Гришанович, Ханты-Мансийск
2 место: Денис Кретов, Москва
3 место: Дмитрий Сергиенко, Воронеж
Дети с ПОДА
1 место: Таир Капизов, Санкт-Петербург
2 место: Лия Бурмистрова, Москва
3 место: Надежда Драганер, Москва
Самостоятельно катающиеся, 10-11 лет
1 место: Софья Кислухина, Ижевск
2 место: Майя Баскина, Ижевск
3 место: Егор Попов, Самара
Самостоятельно катающиеся, 12-13 лет
1 место: Никита Свистушкин, Гусиноозерск, Бурятия
2 место: Никифор Ермаков, Москва
3 место: Идрис Кулиев, Тюмень
Самостоятельно катающиеся, 13-17 лет
1 место: Андрей Владимиров, Москва
2 место: Михаил Казанцев, Омск
3 место: Анастасия Аксёнова, Челябинск