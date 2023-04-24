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Сегодня, 09:35

Президент Федерации скалолазания России Бычков считает унизительными рекомендации МОК

Алина Савинова
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Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков высказался о последних рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на турниры.

«Перспектива такая, что допуск наших спортсменов до соревнований маловероятен, условия, на которых нас предлагают допустить, — унизительные. Я разговаривал со спортсменами, и некоторые уже не хотят возвращаться на таких условиях. У нас порядка 20 человек относятся к ЦСКА, из них человек 10 реально носят погоны, и это нормальная практика, которая применяется во многих странах. Конечно, есть опасения, что из-за этого наших спортсменов могут никуда не допустить», — приводит ТАСС слова Бычкова.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17590355
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