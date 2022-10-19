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Иранская спортсменка объяснила, почему выступала без хиджаба на соревнованиях по скалолазанию

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Иранская спортсменка Эльназ Рекаби, которая выступила на соревнованиях в Сеуле по скалолазанию, объяснила, почему выступала без хиджаба.

«Из-за неудачного выбора времени и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — написала Рекаби в своих соцсетях.

Она также сообщила, что она уже вернулась в Иран вместе с командой.

33-летней грозит тюремный срок за нарушение закона от 1983 года, согласно которому женщинам, которые не прикрываются на публике, грозят уголовные преследования и штрафы.

Скалолазание
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