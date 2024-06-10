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Сегодня, 11:00

В Подмосковье состоялся финал национального турнира по конкуру Emerald Stables Cup. Победительница заработала 450 000 рублей

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Ирина Федотова.
Фото КСК Emerald Stables

1 июня в КСК Emerald Stables в городе Клине рядом с отелем Cosmos Collection Izumrudny Les 5* и элитной резиденцией «Залесье» состоялся финал национального турнира по конкуру Emerald Stables Cup. Организатором и генеральным спонсором турнира выступила компания BN Group.

В соревнованиях приняли участие более 50 мастеров конного спорта из России, Белоруссии, Узбекистана и Литвы — от спортсменов-любителей до мастеров спорта международного класса. Победу в гран-при одержала мастер спорта, россиянка Ирина Федотова на лошади Ноу Лимит. В качестве награды она получила 450 000 рублей. Второе место занял Сергей Петров и Неро Вант Принсенвельд, третье — Ксения Хайрулина и Флиппербой.

Общий призовой фонд за три соревновательных дня Emerald Stables Cup составил 4 млн рублей. Мероприятие посетили более 30 ведущих российских СМИ, международный телеканал Al Arabiya, а также представители МТС Банка, Segezha Group, Natura Siberica.

«Кубок по конкуру Emerald Stables Cup стал уникальным турниром международного уровня. Турниры, в которых заявлена высота до 150 см, в России являются значимым спортивным событием, объединяющим ведущих спортсменов страны. В гран-при Emerald Stables Cup приняли участие 30 спортивных пар, что подтверждает блестящий результат и статус мероприятия. Мы увидели яркое и динамичное зрелище, полное погружение в пространство и эстетику, а также музыкальную шоу-программу и яркие тематические зоны», — заявила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и маркетингу BN Group Ольга Нерушева.

Соревнования прошли в формате WEEKEND в стиле BOHO CAMP. В рамках мероприятия были проведены мастер-классы по росписи на спиле натурального дерева, изготовление ловцов снов и эко-флорариумов, а также работали парфюмерный бар и сигарный салон. Для детей была предусмотрена отдельная программа с возможностью сделать аквагрим, посетить творческие мастер-классы и попробовать себя в хоббихорсинге.

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