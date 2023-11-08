5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне

Так прошел Кубок Мельбурна в ноябре 2023 года.

В Австралии завершился один из самых престижных турниров в мире конного спорта — Кубок Мельбурна. Второй год подряд победу в нем одержал 41-летний австралийский жокей Марк Захра.

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Этому достижению были безумно рады его супруга Элис и сестра Клер. Ведь призовой фонд скачек в Мельбурне превышает пять миллионов австралийских долларов.

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Марк финишировал с большим отрывом от своих преследователей и успел показать победный жест рукой с двумя пальцами.

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