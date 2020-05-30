В Британии разрешат спортивные турниры с 1 июня. Первым станут скачки

Министр Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ, спорта и культуры Великобритании Оливер Дауден сообщил о том, что спортивные соревнования будут разрешены в стране с 1 июня. При этом проходить они будут при строгих критериях. Проведение турниров было прервано в марте из-за пандемии коронавируса.

— Ожидание закончилось. Британский спорт вскоре вернется в безопасную и контролируемую среду, — цитирует Reuters Даудена. — Руководство обеспечит спортивную основу для возобновления соревнований за закрытыми дверями. Сейчас дело за отдельными видами спорта, которые должны подтвердить, что могут соответствовать протоколам.

Первым официальным состязанием должны стать скачки в Ньюмаркете, намеченные на 6 июня.

Согласно предварительному расписанию матчей Кубка Англии, игры 1/4 финала пройдут 27-28 июня. Чемпионат Англии предположительно возобновится 17 июня.