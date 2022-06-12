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Сегодня, 23:07

Наездник Шеховцов умер после скачек в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Мастер-наездник Вадим Шеховцов умер в возрасте 53 лет после скачек на Центральном московском ипподроме, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Российские ипподромы».

Шеховцов выступал в четвертом заезде на орловском трехлетнем жеребце под кличкой «Кристалл Лаг». По итогам заезда он финишировал вторым, после окончания наездник выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на призовой дорожке.

Пресс-служба «Российских ипподромов» отмечает, что помочь 53-летнему наезднику оказалось невозможно. Причиной смерти Шеховцова, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Шеховцов работал на Центральном московском ипподроме с 1986 года, последнее десятилетие трудился бригадиром одного из отделений ипподрома.

Источник: https://tass.ru/sport/14893347
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