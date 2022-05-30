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Сегодня, 18:22

Федерация конного спорта России обжалует в CAS отстранение россиян

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация конного спорта России (ФКСР) планирует опротестовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации конного спорта (FEI) об отстранении российских спортсменов от соревнований, сообщает пресс-служба ФКСР.

«Национальная федерация нашей страны подала протест на резолюцию бюро FEI, с 6 марта текущего года запрещающую российским лошадям, всадникам и официальным лицам участие в международных соревнованиях по конному спорту, проводимых под эгидой FEI.

Апелляция ФКСР была отклонена, так как, по мнению представителей трибунала, участие российских спортсменов, лошадей и официальных лиц в международных турнирах во время проведения российской стороной спецоперации на Украине препятствует участию украинских спортсменов, лошадей, и официальных лиц в тех же международных турнирах. Это подорвало бы принцип равных условий и равного доступа, закрепленный в статье 1.3 Устава FEI, и, как следствие, негативно отразилось бы на честности проведения данных мероприятий.

В решении также отмечено, что российские официальные лица могут проходить курсы FEI и поддерживать уровень квалификации, а представители ФКСР принимают участие в спортивном форуме FEI и приглашены на Генеральную ассамблею FEI.

Международная федерация конного спорта не собирается исключать ФКСР из своих рядов и надеется на продолжение сотрудничества в полном объеме при изменении политической ситуации в мире.

ФКСР продолжает защищать интересы российских спортсменов и официальных лиц, и планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы опротестовать решение трибунала FEI", — говорится в заявлении.

Источник: https://vk.com/fksrussia?w=wall-141504626_8282
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