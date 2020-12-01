Шведы подозревают Сорину в допинге. Они уже совсем совесть потеряли?

Шведское издание Expressen опубликовало материал, в котором выражены сомнения в честности выступления российской лыжницы Татьяны Сориной на открытии Кубка мира в Руке.

Шведский журналист Людвиг Хольмберг вспомнил в Expressen карьерный путь Сориной: до нынешнего сезона ее лучшим результатом на Кубке мира было 15-е место в спринте в январе 2018 года, а в дистанционных гонках Татьяна чаще всего не проходила в состав команды. Потом Сорина пропустила сезон из-за берем енности, а после возвращения стала показывать результаты принципиально иного уровня, причем в дистанционных гонках, а не в спринте, на котором специализировалась раньше.

— Тогда она была на две минуты 44 секунды позади Терезы Йохауг. Теперь она финиширует четвертой в своем камбэке и отстает от Йохауг всего на 26 секунд. Это был грандиозный взрыв, — восхищаются шведы.

Vem ?r Tatjana Sorina? Och hur kan hon pl?tsligt vara s? bra? https://t.co/Z9Kr2rd0sk — Ludvig Holmberg (@LudvigHolmberg) November 29, 2020

Далее Хольмберг припоминает, что с конца марта по начало мая российское антидопинговое агентство РУСАДА не провело ни одного теста.

— И на этом фоне многие не скрывали скептицизма, когда Татьяна Сорина внезапно вырвалась вперед в пасьюте в Руке и заняла в мини-туре итоговое второе место, опередив, в частности, Фриду Карлссон и Эббу Андерссон, — говорится в материале. — Мы понимаем подозрения лыжников и любителей лыжного спорта. Учитывая то, как сейчас выглядит антидопинговая система, трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Это, конечно, трагично. Для всех участников.

LUDVIG HOLMBERG: Det ?r tragiskt att vi har hamnat h?r https://t.co/7AKpzOgO5r — SportExpressen (@SportExpressen) November 30, 2020

Йохауг простила шведского журналиста

Автор материала про Сорину Людвиг Хольмберг — известный борец с допингом. Справедливости ради: он нападал не только на россиян, но и, например, на норвежку Терезу Йохауг. Когда ту дисквалифицировали всего на 18 месяцев за применение запрещенного стероида, Хольмберг возмутился столь лояльной санкцией. И поплатился — ему тут же стали приходить в личку угрозы от норвежских болельщиков.

— Мне говорили никогда больше не приезжать в Норвегию, иначе на меня нападут, — рассказывал Хольмберг. — Но, честно говоря, я уже привык к угрозам. Не думаю, что это очень серьезно. Похоже, норвежцев очень раздражает, что у кого-то может быть другая позиция по отношению к Терезе.

Кстати, Хольмберг был прав. Сейчас он спокойно путешествует по Норвегии и даже брал интервью у Йохауг, которая, похоже, не затаила на него обиды. Возможно, потому, что Людвиг — не просто один из корреспондентов, а практически свой человек в скандинавской лыжной семье. Он помолвлен с Юлией Сван, дочерью легенды сборной Швеции Гунде Свана. Юлия тоже работает лыжным экспертом в Expressen.

Почему шведов не удивляет прорыв собственной биатлонистки?

Ну а по Сориной неужели все по делу? Давайте сравним. Например, на недавнем этапе Кубка мира по биатлону зажигала шведская биатлонистка Йоханна Скоттхейм. Она была третьей и четвертой в личных гонках, а в общем зачете Кубка мира сейчас вообще идет второй. Скоттхейм — ровесница Сориной, и до нынешнего сезона ее лучшим результатом было... 43-е место в индивидуалке на прошлогоднем чемпионате мира.

Почему, интересно, прорыв своей биатлонистки никого не удивляет? Она ведь тоже спрогрессировала в условиях несовершенного допинг-тестирования и в смутные времена пандемии. Международный союз биатлонистов — точно так же, как РУСАДА — на пике коронавируса притормозил свое внесоревновательное тестирование. Но почему-то Expressen пишет о Скоттхейм исключительно в восторженных тонах, без тени подозрений

А ведь Сорина, как она недавно заявила в интервью «СЭ», вплоть до последних недель кормила ребенка грудью. А тренирует ее, напомним, собственный супруг. И Егор Сорин — не просто никому не известный специалист, он давно в сборной России и в прошлом работал с олимпийским чемпионом Александром Легковым. Даже если пофантазировать, то кем надо быть, чтобы предложить запрещенные препараты кормящей матери собственного ребенка?! Если это не алиби от глупых обвинений, тогда непонятно, что вообще может им быть...