ВАДА выставит России счет почти на 5 миллионов долларов за расследование

Россия должна выплатить ВАДА чуть менее 5 миллионов долларов за проведение расследований в отношении российских атлетов, но итоговая сумма может оказаться больше, утверждает РИА «Новости».

Срок выплаты — до момента, когда РУСАДА будет восстановлена. Это порядка четырех лет, с момента окончательного принятия решения.

Россия должна будет оплачивать все траты ВАДА по российскому делу вплоть до восстановления статуса РУСАДА и проведения аудита организации, чтобы подтвердить ее независимость.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!