ВАДА считает, что Родченков не вносил изменения в базу лаборатории после отъезда в США

Всемирное антидопинговое агентство считает, что бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не вносил изменения в базу данных лаборатории после отъезда в США, информирует ТАСС.

Родченков после увольнения из московской лаборатории в 2015 году бежал в США, где стал главным информатором ВАДА. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают.