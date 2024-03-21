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21 марта, 12:06

ВАДА раскроет данные об отстраненных россиянах после завершения расследования по базе LIMS

Виктория Кравченко
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В пресс-службе ВАДА сообщили, что агентство планирует предоставить подробную информацию о российских спортсменах, дисквалифицированных на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории, только после окончания расследования.

«Расследования по базе LIMS все еще продолжаются, мы предоставим более подробную информацию, когда они будут завершены», — рассказал ТАСС представитель ВАДА.

11 марта на основании базы LIMS было дисквалифицировано 250 спортсменов, еще 32 атлетам предъявлены обвинения, 106 случаев остаются на стадии расследования.

Источник: https://tass.ru/sport/20302389
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