В РУСАДА объяснили включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали включение фигуристки Камилы Валиевой Международным союзом конькобежцев (ISU) в регистрируемый пул тестирования (RTP).

Ранее стало известно, что 17-летняя Валиева является единственной российской фигуристкой, которая должна сообщать ISU время доступности для допинг-проверки.

«Все спортсмены, включенные в регистрируемый пул тестирования, указывают часовое «окно», во время которого они должны быть доступны для тестирования по указанному адресу. При этом, они могут быть протестированы и в любое другое время. Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU. Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации», — приводит Sport24 слова представителя РУСАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.