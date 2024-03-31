Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 19:53

В РУСАДА объяснили включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали включение фигуристки Камилы Валиевой Международным союзом конькобежцев (ISU) в регистрируемый пул тестирования (RTP).

Ранее стало известно, что 17-летняя Валиева является единственной российской фигуристкой, которая должна сообщать ISU время доступности для допинг-проверки.

«Все спортсмены, включенные в регистрируемый пул тестирования, указывают часовое «окно», во время которого они должны быть доступны для тестирования по указанному адресу. При этом, они могут быть протестированы и в любое другое время. Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU. Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации», — приводит Sport24 слова представителя РУСАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА
1
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАДА раскроет данные об отстраненных россиянах после завершения расследования по базе LIMS
Новости
RSS RSS
Все новости