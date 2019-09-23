ВАДА дало России три недели объяснить признаки фальсификации данных Московской лаборатории

ВАДА дало России три недели для того, чтобы объяснить признаки фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает официальный сайт организации. Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. России грозят санкции вплоть до отстранения от Олимпиады в Токио.

23 сентября ВАДА должно представить доклад о данных Московской лаборатории.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основе отчета о допинге в российской легкой атлетике. В 2018 году организация была восстановлена. Одним из условий была передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 год.

Дедлайн был установлен до 31 декабря, однако данные были переданы с задержкой в середине января. Тем не менее, в ВАДА отмечали, что важен сам факт передачи.

Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему не восстановлена в правах в Международной федерации легкой атлетики. Российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.