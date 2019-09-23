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ВАДА дало России три недели объяснить признаки фальсификации данных Московской лаборатории

16:11

ВАДА дало России три недели для того, чтобы объяснить признаки фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает официальный сайт организации. Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. России грозят санкции вплоть до отстранения от Олимпиады в Токио.

23 сентября ВАДА должно представить доклад о данных Московской лаборатории.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основе отчета о допинге в российской легкой атлетике. В 2018 году организация была восстановлена. Одним из условий была передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 год.

Дедлайн был установлен до 31 декабря, однако данные были переданы с задержкой в середине января. Тем не менее, в ВАДА отмечали, что важен сам факт передачи.

Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему не восстановлена в правах в Международной федерации легкой атлетики. Российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




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