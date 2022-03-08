ВАДА призвало все лаборатории продолжить тестирование российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) призвало все лаборатории продолжить тестирование российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Пресс-служба ВАДА сообщила, что все лаборатории должны продолжать тестировать российских спортсменов вне зависимости от того, находятся ли они на родине или за рубежом. Также агентство продолжит транспортировку образцов крови и мочи спортсменов в лаборатории, а атлеты по-прежнему должны предоставлять Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) или соответствующей спортивной федерации информацию о своем местонахождении.

В связи с лишением московской антидопинговой лаборатории аккредитации ВАДА все допинг-пробы, которые взяты на территории России, на протяжении нескольких последних лет проверяются в зарубежных лабораториях, большинство из которых находится в Европе. В данный момент авиасообщение между Россией и многими европейскими странами затруднено из-за ситуации на Украине.