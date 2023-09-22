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Сегодня, 18:50

В РУСАДА отреагировали на заявление ВАДА о несоответствии организации антидопинговому кодексу

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова в рамках «Всероссийского форума чистого спорта» прокомментировала заявление ВАДА о том, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

«Решение Исполкома ВАДА опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную ВАДА позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — сказала Логинова.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

ВАДА
РУСАДА
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В ВАДА заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу
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