В ВАДА заявили, что готовы помочь РУСАДА решить любые текущие проблемы

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддерживает связь с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), чтобы оказать помощь в случае возникновения каких-либо проблем в сложившейся ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Мы продолжаем поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время», — приводит ТАСС слова представителя пресс-сужбы ВАДА.

В связи с лишением московской антидопинговой лаборатории аккредитации ВАДА все допинг-пробы, взятые на территории России, на протяжении нескольких лет проверяются в зарубежных лабораториях, большинство из которых базируются в Европе.

В данный момент авиасообщение между Россией и большинством европейских стран затруднено из-за ситуации на Украине.