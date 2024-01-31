ВАДА: судьи CAS не поверили в версию адвокатов Валиевой с десертом дедушки

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли высказал мнение, что адвокаты Камилы Валиевой не справились с защитой фигуристки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«История, которая была предоставлена суду — это десерт, приготовленный ее дедушкой», — приводит ТАСС слова Ниггли со ссылкой на журналиста Трэйси Холмес.

По его словам, никто не поверил в эту версию, сторона фигуристки не представили ни одного доказательства для подтверждения этой теории.

«В результате адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверие. Поэтому она получила максимальное наказание», — заключил генеральный директор ВАДА.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.