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31 января, 12:11

Легкоатлетка Любушкина стала самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом за 2023 год

Алина Савинова
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Специализирующаяся в спортивной ходьбе Кристина Любушкина в 2023 году
чаще остальных проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка за 12 месяцев прошлого года проходила тестирование 15 раз. 11 раз проверялись РУСАДА на допинг бегунья Анна Тропина и специализирующийся в спортивной ходьбе Максим Пьянзин, по 10 раз — ходок Кирилл Фролов и бегун Максим Якушев.

В феврале 2023-го Любушкина завоевала серебряную медаль командного чемпионата России в ходьбе на 35 км. В начале августа на чемпионате страны в Челябинске 28-летняя спортсменка заняла четвертое место на дистанции 10 000 м, а в сентябре в финале серии «Королева российского спорта» стала третьей на дистанции 10 000 м.

В 2022 году РУСАДА чаще всего тестировало триатлонистку Анну Гореву (11 раз).

Источник: https://tass.ru/sport/19863013
РУСАДА
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