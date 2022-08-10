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В ВАДА продолжают следить за прогрессом в расследовании РУСАДА по делу Валиевой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает следить за прогрессом в расследовании дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Всемирное антидопинговое агентство продолжает следить за прогрессом, достигнутым в расследовании этого дела», — приводит ТАСС слова представителя пресс-служба ВАДА.

Ранее сообщалось, что расследование РУСАДА по делу Валиевой находится на завершающем этапе.

Сборная России по фигурному катанию с Валиевой в составе в феврале выиграла олимпийское золото Игр-2022 в Пекине в командном турнире. Вскоре после этого стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), допустил россиянку к участию в личном турнире Игр.

Источник: https://tass.ru/sport/15437087
Камила Валиева
ВАДА
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