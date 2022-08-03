Пахноцкая рассказала, как можно привести в соответствие с кодексом ВАДА регламенты лиг США

Бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отреагировала на призыв президента ВАДА Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

«Лиги не подписывали кодекс. Тем не менее у всех есть свои антидопинговые регламенты, которые частично опираются на список запреще нных препаратов ВАДА, хотя там значительно более мягкие условия и в плане тестирования, и в плане возможного наказания за нарушение правил. Основа есть, и ее можно привести в соответствие с кодексом ВАДА», — цитирует Пахноцкую с RT.

США входят в число подписантов кодекса ВАДА, однако Национальная футбольная лига (NFL), Высшая лига бейсбола (MLB), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная хоккейная лига (НХЛ) и NCAA не придерживаются его правил.