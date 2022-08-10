Теннисисты из Словакии и Чили отстранены из-за допинга

Теннисист из Словакии Андрей Мартин временно отстранен от выступлений из-за положительного теста на остарин. 32-летний спортсмен был пойман на челленджере в Братиславе в июне.

В прошлом этот игрок входил в первую сотню мужского рейтинга, а в 2016 году преодолел два раунда на Открытом чемпионате Франции. Факт употребления допинга Мартин категорически отрицает, однако не исключено, что остарин попал в его организм с запрещенной биодобавкой. Таких случаев зафиксировано уже немало.

Также Международная теннисная федерация отстранила чилийца Фелипе Эрнандеса, сдавшего положительный тест на анаболический стероид нандролон. 22-летний южноамериканец, занимавший в 1179 место в рейтинге ATP, заработал неприятности на турнире в Эквадоре.

Обычно теннисисты, попавшиеся в этой стране, ссылаются на «зараженную допингом» говядину, поскольку эквадорские фермеры продолжают использовать стероиды для увеличения массы скота.