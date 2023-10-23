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В ВАДА не исключили, что обжалуют решение признать невиновными гребцов Моргачева и Сорина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в настоящее время изучает решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), отказавшегося дисквалифицировать гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина.

«ВАДА изучает все решения и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если оно сочтет, что условия Всемирного антидопингового кодекса не были применены надлежащим образом. В данном случае процесс изучения продолжается», — приводит слова приводит заявление представителя ВАДА ТАСС.

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство Федерации гребного спорта России приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

Моргачев и Сорин изначально были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения запрещенного препарата в своих допинг-пробах они автоматически лишились права выступить в Японии.

Источник: https://tass.ru/sport/19089731
ВАДА
РУСАДА
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