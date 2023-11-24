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Сегодня, 10:29

В РУСАДА сообщили, что CAS ужесточил санкции к российской лыжнице Гущиной после иска ВАДА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение ужесточить санкции к российской лыжнице Марии Гущиной, рассмотрев апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Апелляцию на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по данному делу подало ВАДА», — приводит заявление РУСАДА ТАСС.

34-летняя Гущина является призером чемпионата мира 2013 года в эстафете, чемпионкой мира среди молодежи и победительницей чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/19369117
Мария Гущина
РУСАДА
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