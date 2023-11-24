В РУСАДА сообщили, что CAS ужесточил санкции к российской лыжнице Гущиной после иска ВАДА
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение ужесточить санкции к российской лыжнице Марии Гущиной, рассмотрев апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Апелляцию на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по данному делу подало ВАДА», — приводит заявление РУСАДА ТАСС.
34-летняя Гущина является призером чемпионата мира 2013 года в эстафете, чемпионкой мира среди молодежи и победительницей чемпионата России.
Источник: https://tass.ru/sport/19369117
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