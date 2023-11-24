В РУСАДА заявили, что приступили к изучению апелляции Всемирного антидопингового агентства

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приступило к изучению апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которую получило от Спортивного арбитражного суда (CAS).

«20 ноября мы получили письмо из секретариата Спортивного арбитражного суда. В настоящий момент изучаем документы», — приводит заявление пресс-службы РУСАДА ТАСС.

16 ноября ВАДА объявило о передаче в CAS дела о несоответствии РУСАДА.

22 сентября ВАДА сообщило о том, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу «из-за несоответствий государственного законодательства, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устранены до настоящего времени».

ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу в декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта. Изначально санкции должны были действовать четыре года, но в декабре 2020 года CAS сократил срок действия наказания до двух лет.

Из-за санкций ВАДА российские спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира и Олимпиадах.