Информаторы ВАДА Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы подали иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека, сообщает Sports Integrity Initiative.

В иске заявляется, что Россия виновна в нескольких нарушениях Международного пакта о гражданских и политических правах из-за государственной допинговой программы. Юлия Степанова утверждает, что у нее не было другого выбора, кроме как участвовать в «медицинском или научном» эксперименте, которым была система государственного допинга. Среда, в которой это происходило, не оставляла возможности для свободного и осознанного согласия, поскольку ее средства к существованию зависели от ее участия в государственной программе. Весь иск составляет 128 страниц.

В декабре 2014 года Степановы выступили информатором ВАДА по делу о допинге в российской легкой атлетике, после чего расследование ВАДА привело к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).