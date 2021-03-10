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Допинг

Информаторы ВАДА Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН

13:39
Информаторы ВАДА Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН. Фото AFP
Информаторы ВАДА Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН. Фото AFP
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Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы подали иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека, сообщает Sports Integrity Initiative.

В иске заявляется, что Россия виновна в нескольких нарушениях Международного пакта о гражданских и политических правах из-за государственной допинговой программы. Юлия Степанова утверждает, что у нее не было другого выбора, кроме как участвовать в «медицинском или научном» эксперименте, которым была система государственного допинга. Среда, в которой это происходило, не оставляла возможности для свободного и осознанного согласия, поскольку ее средства к существованию зависели от ее участия в государственной программе. Весь иск составляет 128 страниц.

В декабре 2014 года Степановы выступили информатором ВАДА по делу о допинге в российской легкой атлетике, после чего расследование ВАДА привело к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дополнительная информация:

https://www.sportsintegrityinitiative.com/stepanovs-legal-action-claims-russia-violated-their-human-rights/

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