Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что информаторы WADA Юлия и Виталий Степановы подали иск против России в ООН о нарушении прав человека.

«Эта морда готова сказать все, что угодно, лишь бы ее оставили. Она сейчас, по большому счету, никому не нужна. Ее использовали как известное одноразовое изделие. Она свою функцию выполнила — сказал определенный набор слов. Спортсменка она фиговая, делать ничего не умеет, а кушать хочется. Надо таким образом о себе напоминать. Через месяц, когда кончатся деньги, эта спортсменка будет рассказывать про наших бобслеистов, что они сидят на допинге. История смешная. Для WADA это хороший повод» — сказал Милонов «СЭ».

Также Милонов усомнился в существовании государственной допинговой программы.

«Государственной программы существовать точно не могло. Допинг присутствует всегда. И в России некоторые спортсмены тоже уличались в допинге. Это факт. Такое, к сожалению есть, и не только в России. Государственной программы не могло существовать, потому что система употребления допинга наносит репутационный удар по стране. Уверен, что в том виде, в котором это сейчас подается, этого не было», — добавил Милонов.

Юлия Степанова в своем иске утверждает, что у нее не было иного выбора, кроме как участвовать в медицинском или научном эксперименте, которым являлась государственная допинговая программа.

(Владимир Пушкарев)