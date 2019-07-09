В Госдуме прокомментировали совместную операцию ВАДА и Европола

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал проведение совместной операции ВАДА и Европола по ликвидации преступных группировок, занимавшихся распространением поддельных медицинских препаратов и допинговых веществ в Европе.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ранее сообщило, что приняло участие в операции "Вирибус", в результате которой были ликвидированы 17 преступных группировок, занимавшихся распространением поддельных медицинских препаратов и допинговых веществ в Европе. По ее итогам было изъято 3,8 млн единиц нелегальных допинговых веществ и поддельных лекарств, разоблачены 17 группировок, разрушены девять подпольных лабораторий, арестованы 234 подозреваемых и открыты 839 судебных дел. Операция охватила в частности, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Францию, ФРГ и Великобританию. Операция проводилась также в США и Колумбии. Россия в списке стран не фигурирует.

- Впечатляют итоги проведенной операции. Можно поздравить ВАДА, европейских коллег. Невероятно, но число подозреваемых исчисляется сотнями, количество судебных дел приближается к тысяче, - говорится в заявлении пресс-службы Свищева. - Вместе с тем, операция вскрыла тот факт, что в Европе действовала масштабная нелегальная схема по незаконному обороту допинг-препаратов. Это, конечно, печально. Но в то же время радует, что среди стран, где выявлены разоблачения, не фигурирует Россия, которую на Западе постоянно пытаются втянуть в допинг скандалы.

Как мы видим по результатам операции, масштабы допинга в Европе, да и во всем мире, просто огромны, допинг – это глобальная проблема. Операция Европола подтвердила, что в Европе, в отличие от нашей страны, есть та самая организованная допинг-преступность.

Мы, кстати, постоянно призываем к борьбе с допингом на системной основе и сообща. В России принято жесткое антидопинговое законодательство. И такой организованной допинг-преступности у нас не было и нет, хотя, к сожалению, отдельные случаи употребления запрещенных препаратов возникают. Но мы хотим искоренить их и будем всегда стремится к этому.

ВАДА приняло участие в операции по ликвидации 17 преступных групп, занимающихся незаконным оборотом поддельных лекарств