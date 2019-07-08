ВАДА приняло участие в операции по ликвидации 17 преступных групп, занимающихся незаконным оборотом поддельных лекарств

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердила свою роль в операции "Вирибус", которая успешно ликвидировала 17 организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом поддельных лекарств и допинговых материалов по всей Европе.

Операция была направлена на борьбу с контрабандой спортивных пищевых добавок, незаконной торговлей допинговыми веществами и в целом торговлей разнообразными незаконных и опасных веществ. Речь идет о 33 европейских странах с участием ряда частных структур, в том числе ВАДА. По мере необходимости агентство продолжает оказывать практическую поддержку правоохранительным органам этих стран и предоставлять им оперативную информацию.

Директор ВАДА по разведке и расследованиям Гюнтер Янгер отметил, что организация готова продолжать свое участи в любых операциях в рамках совместной борьбы со спортивным допингом.

– Мы хотели бы поздравить все государства-члены и другие организации, которые внесли свой вклад в эту успешную операцию, – приводит пресс-служба ВАДА слова Янгера. – Это своего рода многопартийное сотрудничество, которое дает реальные результаты и может оказать значительное влияние на доступность поддельных и незаконных препаратов, используемых некоторыми спортсменами во всем мире.

ВАДА рада участвовать в операции "Вирибус", и мы готовы продолжать такую роль в любых текущих операциях в рамках совместной борьбы со спортивным допингом на всем континенте. Вне этого, мы продолжаем развивать партнерские отношения с правоохранительными органами в Европе и во всем мире.