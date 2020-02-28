Украинская чемпионка Европы уличена в употреблении допинга

Двукратная чемпионка Европы Наталья Кроль (в девичестве Прищепа) попалась на применении запрещенного препарата. Украинская легкоатлетка, которая бегает на дистанцию в 800 метров, сдала положительную допинг-пробу, сообщает Athletics Integrity Unit, который является отделом ВАДА.

В допинг-пробе Прищепы от 23 февраля обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид. Она будет отстранена от участия в соревнованиях вплоть до окончания рассмотрения дела.

Прищепа является чемпионкой мира среди юниоров (2013), двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (в 2016 и 2018 годах), а также чемпионкой Европейских игр-2019 в составе украинской сборной в командных соревнованиях.