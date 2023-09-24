Свищев убежден, что нужно продолжить диалог с ВАДА, оценив его претензии

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо проанализировать претензии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и продолжить диалог с организацией.

«Мы слышали информацию, что дело РУСАДА может пойти в суд. Считаем, что в данном случае правильно не соглашаться с претензиями ВАДА. Но не надо забывать, что диалог с ВАДА надо продолжать, нужно оценить правомочность их требований. Излишние требования ВАДА мы принимать не планируем, но объективные вопросы и соответствие законодательства мы планируем рассмотреть. Нами внесен законопроект, который устраняет указанные ВАДА пробелы. Сейчас мы посмотрим на его актуальность и соответствие всем нормам», — приводит ТАСС слова Свищева.

По его словам, при положительном заключении правительства и Администрации президента законопроект будет принят, а все пробелы будут устранены.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.