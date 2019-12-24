Действующие вице-чемпионы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, а также вице-чемпион Европы-2019 Александр Самарин являются самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.

По данным РУСАДА, с января по ноябрь эти спортсмены по три раза проходили допинг-тестирование инспекторами организации. Всего в ноябре РУСАДА протестировало 18 российских фигуристов, в их число вошли Екатерина Андреева, Юлия Артемьева, Дарио Чиризано, Артур Даниэлян, Алена Канышева, Ирина Хавронина, Андрей Мозалев, Михаил Назарычев, Апполинария Панфилова (второе тестирование за год), Дмитрий Рылов, Даниил Самсонов (второе тестирование), Александр Шустицкий, Ксения Синицына (второе тестирование за год), Софья Тютюнина и Виктория Васильева.