Известный актер Станислав Ярушин высказался в поддержку нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован ИИХФ на 4 года за употребление кокаина.

«В связи со сложившейся ситуацией моего друга хочу сказать, а в первую очередь поддержать своего земляка ! Мы все не без греха, ну согласитесь? Начните с себя, чтобы обсуждать других. К сожалению век интернета не дает тебе права на личное пространство, ну да ладно, таковы реальности! Я сам хожу по прицелом телефонов и лишний раз, когда очень хочется писать, стесняюсь зайти за дерево, чтобы ни кто ничего не выложил. Ну конченные «папарацци» всегда найдутся, это тупо воспитание! Четыре года без сборной это плохо, четыре года с игровой практикой это хорошо. Сам признал ошибку, сам должен доказать и все исправить», — написал Ярушин в Instagram.

Под записью оставил комментарий российский волейболист Алексей Спиридонов.

«Согласен. Ну дал чуть по ноздре, пол страны долбят, просто кто-то может себе это позволить, кто-то нет», — написал Спиридонов.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

27-летнему Кузнецову запрещено играть за национальную сборную. По этой причине он не сможет выступить на чемпионатах мира или Олимпийских играх 2022 года в Пекине.