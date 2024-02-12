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12 февраля, 13:45

РУСАДА зафиксировало 32 нарушения правил доступности для допинг-тестирования

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сообщили, что обнаружили 32 нарушения правил доступности для тестирования в первом месяце 2024 года.

«В январе было зафиксировано 32 нарушения правил доступности для тестирования», — приводит ТАСС ответ пресс-службы РУСАДА.

За весь 2023 год было отмечено 242 подобных нарушения. Спортсмена могут отстранить от соревнований, если он трижды нарушит правило доступности.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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