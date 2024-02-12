РУСАДА зафиксировало 32 нарушения правил доступности для допинг-тестирования

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сообщили, что обнаружили 32 нарушения правил доступности для тестирования в первом месяце 2024 года.

«В январе было зафиксировано 32 нарушения правил доступности для тестирования», — приводит ТАСС ответ пресс-службы РУСАДА.

За весь 2023 год было отмечено 242 подобных нарушения. Спортсмена могут отстранить от соревнований, если он трижды нарушит правило доступности.