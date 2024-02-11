РУСАДА в январе выявило четыре нарушения антидопинговых правил

В январе 2024 года Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) было выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

За 2023 года РУСАДА обнаружило 150 случаев возможных нарушений правил, а в 2022 — 135.

10 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что российская сторона согласовала со ВАДА выплату взноса за 2023 год.

Ранее РУСАДА сообщило, что в январе получило от спортсменов девять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.