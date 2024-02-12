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Допинг

12 февраля, 17:20

Более 400 допинговых дел против россиян были закрыты без обвинения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Более 400 дел по обвинению российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил были закрыты без обвинений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

По информации источника, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) зарегистрировало 834 возможных нарушения, 409 из которых закрыли без обвинений. Расследования продолжаются по 145 случаям.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта. 22 сентября ВАДА сообщило о том, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Позже агентство подало иск в Спортивный арбитражный суд по делу РУСАДА, который был зарегистрирован 23 ноября.

Источник: РИА «Новости»
ВАДА
РУСАДА
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