РУСАДА за первые четыре месяца проверило на допинг атлетов из 49 видов спорта

Российское антидопинговое агентство за первые четыре месяца 2023 года протестировало атлетов из 49 видов спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 1 января по 28 апреля этого года РУСАДА провело 2544 тестирования представителей 49 видов спорта и собрало 2867 проб. Тестирование проходило в 13 странах, включая Россию.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство провело 10 522 тестирования в 62 видах спорта на территории 28 стран. Было собрано и проанализировано 11 053 пробы.