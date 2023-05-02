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Сегодня, 10:14

РУСАДА за первые четыре месяца проверило на допинг атлетов из 49 видов спорта

Алина Савинова
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Российское антидопинговое агентство за первые четыре месяца 2023 года протестировало атлетов из 49 видов спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 1 января по 28 апреля этого года РУСАДА провело 2544 тестирования представителей 49 видов спорта и собрало 2867 проб. Тестирование проходило в 13 странах, включая Россию.

В 2022 году Российское антидопинговое агентство провело 10 522 тестирования в 62 видах спорта на территории 28 стран. Было собрано и проанализировано 11 053 пробы.

Источник: https://tass.ru/sport/17655751
РУСАДА
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