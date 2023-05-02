РУСАДА с начала года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство за первые четыре месяца 2023 года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, 37 нарушений стало следствием наличия и использования запрещенных субстанций, 15 нарушений связаны с использованием запрещенной субстанции, 6 — уклонение, отказ или неявка атлета на процедуру сдачи допинг-проб, 3 — нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, 2 — фальсификация, 2 — назначение запрещенной субстанции.

В 2022 году Российским антидопинговым агентством было выявлено 135 нарушений антидопинговых правил.