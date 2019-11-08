РУСАДА выявило за десять месяцев 173 нарушения антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2019 года выявило 173 случая возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Согласно представленным данным, за десять месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год (173 против 146). В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможного нарушения.

По словам Пахноцкой, в октябре сотрудниками агентства было выявлено 8 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в сентябре — 4, в августе — 10, в июле — 49.