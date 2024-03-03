РУСАДА с начала 2024 года выявило восемь нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале 2024 года выявило четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил, сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

«В феврале 2024 года РУСАДА выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала собеседница ТАСС. В прошлом месяце было зафиксировано также четыре случая нарушений.

В 2023 году было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в 2022-м — 135.

РУСАДА в феврале одобрило 9 запросов на использование атлетами запрещенных лекарств.