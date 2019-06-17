РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети

Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ республики. Было опрошено более 140 человек, где по результатам выявили 60 случаев несоблюдения требований.

- Не менее трети спортсменов из более чем 60 на момент выявления факта использования запрещенного метода были несовершеннолетними, — отметила Пахноцкая. — В общем числе нарушителей спортсмены различного уровня, в том числе несколько членов сборной команды России, спортсмены сборной команды Чувашии по различным видам спорта.

По ее словам, в училище использовались различные препараты, применяющиеся при запрещенных методах подготовки спортсменов, в том числе реамберин (оказывает положительный эффект на аэробные процессы в клетке), аминоплазмаль (субстратно обеспечивает синтез белка), физраствор и раствор глюкозы.

В настоящее время по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил, среди них: самбо – 3, велоспорт – 5, биатлон – 2, спортивная гимнастика – 1, бокс – 1, вольная борьба – 1, лыжные гонки – 1, легкая атлетика – 17, спорт глухих (легкая атлетика) – 1, ПОДА (легкая атлетика) – 1.

В заявлении пресс-службы РУСАДА отмечается, что в отношении спортивного врача региона, которая работает с данными спортсменами, уже возбуждали уголовное дело по статье 230.2 УК РФ, которое было прекращено в ноябре 2017 года в связи с отсутствием в действиях медицинского работника состава указанного преступления.

В 2018-м прошла дополнительная проверка и вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела.