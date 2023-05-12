РУСАДА в апреле отметило рост числа возможных нарушений антидопинговых правил по сравнению с мартом

Российское антидопинговое агентство в апреле 2023 года выявило 16 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с начала года РУСАДА зафиксировало 65 случаев подобных случаев, в прошлом месяце их было 13. В 2022 году Российским антидопинговым агентством было выявлено 135 нарушений антидопинговых правил.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова отмечала, что чаще всего в пробах атлетов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты и мельдоний.