РУСАДА в апреле отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле 2022 года зафиксировали

20 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.

«В апреле было зафиксировано 20 нарушений правил доступности для тестирования», — заявил представитель агентства.

В марте РУСАДА зафиксировало 11 подобных нарушений.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях.