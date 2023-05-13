РУСАДА в апреле отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности
Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле 2022 года зафиксировали
20 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.
«В апреле было зафиксировано 20 нарушений правил доступности для тестирования», — заявил представитель агентства.
В марте РУСАДА зафиксировало 11 подобных нарушений.
Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях.
Источник: https://tass.ru/sport/17739143
Новости