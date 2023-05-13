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Сегодня, 10:25

РУСАДА в апреле отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности

Виталий Косик
Корреспондент
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле 2022 года зафиксировали

20 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.

«В апреле было зафиксировано 20 нарушений правил доступности для тестирования», — заявил представитель агентства.

В марте РУСАДА зафиксировало 11 подобных нарушений.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17739143
РУСАДА
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РУСАДА в апреле отметило рост числа возможных нарушений антидопинговых правил по сравнению с мартом
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