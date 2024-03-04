РУСАДА с начала 2024 года зафиксировало 47 нарушений правил доступности для допинг-тестирования
Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в прошлом месяце зафиксировали 15 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.
«В феврале было зафиксировано 15 нарушений правил доступности для тестирования», — сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.
В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения. В 2023 году РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.
Источник: https://tass.ru/sport/20145185
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