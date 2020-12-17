Полное решение CAS по России: два года без флага и крупный штраф

CAS опубликовал решения по делу ВАДА против РУСАДА.

Панель арбитров CAS единогласно решила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу в связи с неспособностью обеспечить доставку аутентичной базы данных LIMS и лежащих в ее основе аналитических данных Московской антидопинговой лаборатории.

CAS принял решение ввести ряд санкций, вступающих в силу с 17 декабря 2020 года и сроком на два года, до 16 декабря 2022 года.

Среди прочего речь идет об отстранении российских спортсменов и остального персонала из России для участия и посещения Олимпийских и Паралимпийских игр, а также любых чемпионатов мира, организованных или санкционированных подписантом кодекса ВАДА. Участие возможно только в нейтральном статусе (без символики РФ).

В арбитражном решении отмечается, что последствия не столь жесткие, как те, которых добивалось ВАДА, но это не следует воспринимать как подтверждение правоты РУСАДА или российских органов власти. Принимая решение, группа ограничена полномочиями, предоставленными в соответствии с законодательством.

CAS рассмотрел вопросы и подтвердил необходимость провести культурные изменения и побудить следующее поколение российских спортсменов к честному участию в соревнованиях.

Полный список наказаний выглядит следующим образом. В течение двухлетнего периода:

1) представители правительства России не могут быть назначены и не смогут заседать в качестве членов советов или комитетов любой организации, подписавшей кодекс ВАДА. Также они не могут получить аккредитацию для участия в Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира, проводимых подписантом кодекса.

Наказание не распространяется на членов правительства, которые участвуют в соревнованиях в качестве спортсменов или аккредитованный персонал спортсмена.

2) подписанты кодекса не смогут выдать аккредитации на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира.

3) атлеты не смогут принимать участие и посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

4) Россия не сможет организовывать и принимать Олимпийские, Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

Если право на проведение мероприятия уже предоставлено России, то организация должна отозвать это право и переназначить мероприятие в другую страну, если это юридически или практически невозможно.

Участие спортсменов в международных турнирах возможно под нейтральным флагом. Запрет на флаг не распространяется на зрителей, а также технических делегатов на турнирах.

РУСАДА должно:

1) в течение двухлетнего периода уплатить взнос в размере 1 270 000 долларов США в рамках погашения расходов ВАДА с января 2019 года.

2) провести расследование случаев изменения или удаления данных Московской антидопинговой лаборатории.

3) Предоставить в кратчайшие сроки любую поддержку, включая поиск и предоставление данных, которую потребует ВАДА или другая организация для оказания помощи в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами, чьи пробы были в базе данных LIMS.

4) выплатить 10 процентов от бюджета РУСАДА за 2019 год, или 100 тысяч долларов в течение 90 дней от даты принятия решения. За задержку взимаются дополнительные 5 процентов от суммы.

5) оплатить 80 процентов судебных издержек CAS (оставшиеся 20 берет на себя ВАДА) и 400 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации расходов ВАДА на судебную процедуру (тоже в течение 90 дней с 5-процентным штрафом).

Наконец гендиректор должен предоставлять ВАДА ежеквартальные отчеты, подтверждающие независимость РУСАДА от российских властей.