Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью «Коммерсанту» рассказал о предстоящей встрече с экспертами ВАДА по вопросам статуса соответствия РУСАДА. В ноябре состоится встреча экспертов ВАДА и российской стороны, посвященная обсуждению обнаруженных в базе данных Московской антидопинговой лаборатории несоответствий.

— Участвовать будут представители ВАДА, в первую очередь департамента расследований, который должен сделать итоговые выводы, эксперты Лозаннской антидопинговой лаборатории и наши специалисты, в том числе независимая группа, обеспечивавшая передачу базы данных, — сказал Колобков. — Наша задача — объяснить все, как их называет ВАДА, несоответствия между базой данных, предоставленной ранее Григорием Родченковым, и базой данных, переданной в январе. Объяснить, были ли входы в систему и в чем они заключались.

— Несоответствия вы уже объясняли вскоре после сентябрьского исполкома ВАДА, который запустил процедуру в отношении РУСАДА, отвечая на 31 вопрос от этой структуры, правильно?

— Правильно. Потом появились дополнительные вопросы. Мы на них тоже ответили. Потом нас попросили предоставить еще одну базу данных, которая фигурировала в отчете наших экспертов, но ВАДА ее не забрала в январе, «зеркало» компьютера системного администратора, резервный диск... Мы все открыли, все предоставили, а эксперты на все вопросы оперативно ответили.

— Что за эксперты, кстати? Откуда они?

— Это в основном технари, специалисты в IT-технологиях, поскольку передача базы была серьезной технологической задачей. Детальное исследование базы данных группой таких специалистов проводилось еще в рамках расследования, которое ведет Следственный комитет России по делу Григория Родченкова. Его официальную версию мы передать не имели права, так как такая передача возможна опять же лишь в рамках следственных действий, по запросу правоохранительных органов. Но тот отчет, что передан ВАДА — так называемый повествовательный отчет, — основан на этой экспертизе.

— Расскажите, что там написано.

— Вся информация, касающаяся расследования, носит конфиденциальный характер. До тех пор пока расследование не завершено и не дана оценка.